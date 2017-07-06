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06 Temmuz 2017 00:43

Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen 12 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kırıkhan kurtuluş Mahallesi oğuzlar caddesi no:29 evde yapılan operasyonda yasa dışı yollarla getirilen 12 kaçak göçmen yakalandı emniyeti getirilen göçmenler ifadelerinde sınırdan 01 CMJ 64 plakalı araçla kişi başı 700 ve 1000 dolar arası Türkiye getirildiklerini söylediler göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesi ile 3’ü Türk 1 Suriyeli k kişi terör şüphesi ile terörle mücadele ekiplerince sorgulandığı öğrenildi.

Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen 12 kişi yakalandı

06 Temmuz 2017 00:43

Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesi ile Z.B (50), Suriye uyruklu Z.B eşi V.İ (40), R Ğ K.(38) isimli şahısların terör mücadele ekiplerince ifadeleri devam ediyor




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