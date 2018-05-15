Kırıkhan’a araç muayene istasyonu açıldı

Bu istasyonla, TÜVTÜRK’ün Hatay sınırları içindeki araç muayene istasyonu sayısı 5’e yükseldi.

Temeli 12 Ocak’ta atılan Kırıkhan İstasyonu, TÜVTÜRK’ün Hatay sınırları içindeki 5’inci, Türkiye genelinde de 208’inci sabit araç muayene istasyonu oldu.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Erdal Uzun, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, TÜVTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Can Şiram ve TÜVTÜRK Adana İçel Hatay İş Ortağı Temsilcisi Naci Menteş’in katıldığı bir tören ile hizmete açılan tek kanallı Kırıkhan İstasyonu, tüm araç cinslerine sadece randevulu olarak hizmet verecek.

İstasyonda periyodik araç muayene hizmetinin yanında, araç muayenesi için gerekli olan egzoz gazı emisyon ölçümü, tespit ve tadilat sonrası muayene hizmeti de verilecek.