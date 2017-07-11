Kırıkhan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kırıkhan Yeni Mezarlık Kompleksi şehitliğinde bulunan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler ve polis memuru Hurşit Uzel mezarları başında anıldı.
15 Temmuz şehitlerinin mezarı başında Kuranı Kerim okunup, dualar edilerek mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Anma programına Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan Jandarma Komutanı Temel Aday, Emniyet Müdürü Mustafa Özkan Ak Parti İlçe Başkanı Ayhan Şıhça Başsavcı Gökhan Kapağan, şehit aileleri ve yakınları katıldı.