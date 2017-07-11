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11 Temmuz 2017 14:19

Kırıkhan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Gülşah Güler ve polis memuru Hurşit Uzel anıldı.

Kırıkhan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

11 Temmuz 2017 14:19


15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kırıkhan Yeni Mezarlık Kompleksi şehitliğinde bulunan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler ve polis memuru Hurşit Uzel mezarları başında anıldı.


15 Temmuz şehitlerinin mezarı başında Kuranı Kerim okunup, dualar edilerek mezarlarına karanfiller bırakıldı.


Anma programına Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan Jandarma Komutanı Temel Aday, Emniyet Müdürü Mustafa Özkan Ak Parti İlçe Başkanı Ayhan Şıhça Başsavcı Gökhan Kapağan, şehit aileleri ve yakınları katıldı.




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