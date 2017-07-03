Kırıkhan’da "15 Temmuz Şehitlik Anıtı" yapılıyor

Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 15 Temmuz Şehitlik Anıtı’nın Hatay’da bir ilk olacağını belirterek, 15 Temmuz gecesinde FETÖ’cü hainler tarafından Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Komiser Gülşah Güler’in heykelinin de anıtta yer alacağını söyledi. Başkan Yavuz, “İçerisinde bizim şehidimiz, kızımız Gülşah Güler’in, Ömer Halisdemir’in, Kurtuluş Savaşı’nı simgeleyen yine bizim çalışmalarımızdan ve Çanakkale’yi simgeleyen diğer çalışmalarımızın ortak bir konsepti olacak. Anıtı kısmet olursa 15 Temmuz’da açacağız. Bundan sonraki diğer bir hedefimiz de Osmanlı Köyü’nün içerisinde genel bir şehitlik anıtı hedefimiz var. Onların da tüm çalışmaları bitti. Kısmet olursa bu yılın sonuna doğru onu da Allah nasip ederse tüm şehit ailelerimiz ile beraber açmış olacağız. Bizim temel hedefimiz şu, bu ülkenin üzerinde oyun oynayanlara, bu ülkenin üzerinde hesap yapanlara özellikle FETÖ ve FETÖ gibi alçak hainlerin görebileceği en büyük derslerden en büyük abidelerden bir tanesi bu” dedi.

Gelecek nesillere bu olayları canlı tutmak için bu anıtı yaptıklarını söyleyen Başkan Yavuz, “İnanın bu ülke çok zor şartlardan geçti. İçerden ve dışardan hainlerin birlik olup 15 Temmuz gecesi halkın üzerine kendi silahlarıyla, kendi uçaklarıyla bombalar yağdıran, mermiler atan bir hain çetenin ortaya koyduğu o hainliğin insanlara gelecek nesillere unutturmamak üzere her zaman canlı tutmak anlamında ortaya serdiğimiz bir abide olacak. İnşallah bundan sonra bu ülke bu tür hainlikleri yaşamaz diye ümit ediyorum” diye konuştu.