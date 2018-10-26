Kırıkhan'da 20 öğrenciye hafızlık belgesi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenciye hafızlık belgesi verildi.

Kırıkhan Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 20 öğrenci için tören düzenlendi. Kırıkhan İlçe Müftüsü Mekki Solmaz, hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere bundan sonraki süreçte de başarılar diledi. Herkesin Kur'an kurslarına destek vermesini isteyen Solmaz, “Kur'an kursumuza bağış yapan, hayır ve hasenatta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kuran'ı hıfzetmek üzere çocuklarını kurslarımıza gönderen ailelere, Kuran'ı bu yavrularımıza ezberleten hocalara ve Kuran'ı ezberleyen öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ise, “Hafızlar Kur'anın mirasçılarıdırlar. Kur'ana yakın olanlar Allah'a ve cennete yakın olanlardır” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Kavillioğlu ve İlçe Müftüsü Solmaz tarafından hafızlara belgeleri takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi.