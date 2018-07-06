Kırıkhan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Vatandaşlar Kırıkhan’ın 80’inci kurtuluş yıldönümünü, 15 Temmuz Demokrasi meydanından Atatürk anıtına kadar mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyerek kutladı. Başkan Yavuz, çelenk koyma töreninde yaptığı konuşmada, Kırıkhan’ın 20 yıl boyunca bu topraklar Fransız işgalinde kaldığını ifade ederek, "Tarih kitaplarına bakın yakın tarihimize bakın çocuklarımız bunları bilmez. 20 yıl bir nesil Fransızların işgali altında inim inim inlemiştir. Bugün dünyada insan hakları demokrasi dersi veren insanların gerçek yüzlerini biz biliyoruz ve bu gerçek yüzlerini de çocuklarımıza ve bizden sonraki gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatan dediğiniz zaman, bayrak dediğiniz zaman akla ilk gelen Türklük olduğunu belirten Başkan Yavuz," Türk tarihine baktığınız zaman tarihler boyu esareti kabul etmeyen tek millet Türk milletidir. Bu yapı içerisinde Hatay benim şahsi meselemdir diyen, ‘Kırk asırlık Türk düşman elinde esir kalmaz’ diyen Mustafa Kemal’in Hatay ile ilgili strateji nedeniyle 1938 yılında 6 Temmuz ‘da Hassa istikametinden gelen Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk ordusu Kırıkhan halkıyla buluşmuştur. Kırıkhan’a girdiğinde o güzel komutanın söylediği söz ‘Size Atatürk’ün selamını getirdim’ dediğinde gözyaşlarının sel olduğu o Kırıkhan’lının ecdadını yad ettiği gün bugün.20 yıl boyunca bu topraklar Fransız işgalinde kalmıştır. Tarih kitaplarına bakın yakın tarihimize bakın çocuklarımız bunları bilmez. 20 yıl bir nesil Fransızların işgali altında inim inim inlemiştir. Bugün dünyada insan hakları demokrasi dersi veren insanların gerçek yüzlerini biz biliyoruz ve bu gerçek yüzlerini de çocuklarımıza ve bizden sonraki gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Törene AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve vatandaşlar katıldı. Tören Kırıkhan Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla son buldu.