Kış mevsiminin vazgeçilmezi: "Salep"

Antakya Köprübaşında bulunan salepçilerde kazanlar kaynamaya başladı. Uzun yıllardır Antakya Köprübaşı'nda vatandaşlara salep hizmeti veren Mehmet Harmankaya, salebin kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olduğunu söyledi.

Gece geç saatlere kadar salep kazanlarının kaynadığını ve yıllardır aynı kalitede salep lezzetini müşterilerine sunduklarını ifade eden Harmankaya, salebin birçok faydası olduğunu söyledi. Salebin, öksürük, bronşit gibi hastalıkların yanında bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Harmankaya, “Dokular üzerinde yumuşatıcı etki yapar, dokunun üzerinde bir nevi geçici bir katman oluşturarak dokuyu korur ve rahatlık verir. Bu konuda öksürük konusunda oldukça etkili olduğu görülür. Mide rahatsızlıklarına da iyi gelen salep, hazmı kolaylaştırarak midenin rahatlamasını sağlamaktadır. Bunun yanında üzerine eklediğimiz tarçın ile tüketildiğinde üst solunum yollarında oldukça etkilidir. Öksürük ve bronşit tedavisinde destek olarak kullanılır. Kabızlığı önler. Zihni güçlendirir. Vücut sıcaklığını dengeler" dedi.

Salep ustası Mehmet Harmankaya dolar kurundaki artış sonrası bir çok ürüne yansıyan zam oranlarına inat eşsiz salep lezzetini geçen yılki fiyatlar ile satmaya devam ettiğini söyledi.