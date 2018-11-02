Kitabının geliriyle öğrencilere burs verecek

Hataylı Yazar Elif Ovalı'nın, “Doğu'nun Kraliçe'nin Tacı Antakya Köprüsü” kitabı okuyucuyla buluştu.

Antakya'da, Milattan Önce 300'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen ‘Antakya Köprüsü' hakkında bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaran Yazar Elif Ovalı'nın kaleme aldığı “Doğu'nun Kraliçe'nin Tacı Antakya Köprüsü” kitabı okuyucuyla buluştu.

Okurlarına imza günü düzenleyen Yazar Ovalı, Antakya'nın kentsel değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik bilinç oluşturmak için, Doğu'nun Kraliçe'nin Tacı Antakya Köprüsü kitabını kaleme aldığını söyledi. Ovalı, “Antik kentin hazinesi, mirası olarak değerlendirilecek bir eserin, teknolojinin bu denli ileri olduğu bir yüzyılda insan eliyle yok edildiği gerçeğinin hafızalardan silinmemesi gerekiyor” dedi.

Yazar Elif Ovalı, kitapta amacın tarihte yaşananları yargılamak değil, bundan sonra ortaya çıkabilecek hatalara karşı, kent değerlerine sahip çıkma bilinci ve farkındalık sağlamak olduğunu ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'ndan basımı gerçekleştirilen kitabın tüm gelirleri öğrencilere burs olarak aktarılacak.