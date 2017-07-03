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03 Temmuz 2017 10:22

Kıyıdan balık avı turnuvası

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde "kıyıdan balık avı turnuvası" düzenlendi.

Kıyıdan balık avı turnuvası

03 Temmuz 2017 10:22

Turnuvaya katılan 100 yarışmacı birincilik için oltalarını denize attı.


Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) ile Dörtyol Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen kıyıda balık tutma etkinliği Öğme-İş mevkisindeki sahilinde yapıldı.


Dörtyol sahilinde turnuvanın ikincisini düzenlediklerini söyleyen OSABDER Başkanı Serdar Zihni, "Bu etkinliğimizi ‘yaza merhaba’ ismiyle ödüllü bir turnuva düzenliyoruz. Amacımız amatör balıkçılığı özendirmeyi çocuklarımızı doğaya çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.


Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ise konuşmasında, "Doğayı, çevreyi, denizimizi ve sahillerimizi önemsemek ve sahip çıkmak ve korumak adına düzenlediğimiz bu etkinliğimize Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, İskenderun ve birçok ilçeden 100 yarışmacı katılmakta. Ben hepsine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.


Turnuvaya katılan 100 yarışmacı yaklaşık 2 kilometrelik sahil boyunca hünerlerini sergilerken, oltalarını denize atarak en büyük ve en çok balığı tutmak için yarıştılar.


Saatler süren kıyıdan balık avı turnuvası sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.




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