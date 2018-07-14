Kolları olmadan taekwondo şampiyonu oldu

20 yaşında geçirdiği elektrik kazası sonrasında iki kolunu da kaybeden Hatay’lı Sabit Köse, hayat mücadelesinde bir de Taekwondo şampiyonluğu ekledi. Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun engellilere yönelik Para-Taekwondo branşında Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabit Köse, bununla da yetinmeyip Avrupa şampiyonalarında dereceler elde etti. Şimdi ise hocası Hasan Erişik ile birlikte Dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor.

Para-Taekwondo branşında Türkiye şampiyonu olan Hatay’lı Sabit Köse, kollarını kaybettikten sonra hayat mücadelesini bırakmadığını belirterek, “1993 yılında bir elektrik kazası sonrasında iki kolumu da kaybettim. Ama hiçbir zaman yaşama sevincimi ve mücadelemi kaybetmedim. 1998 yılında Almanya’ya gittim ve orada protez kol taktırdım. Milli Takım Antrenörü Hasan Erişik hocamız 2010 yılında derneğimizi ziyaret etti. Engellilere yönelik Para-Taekwondo branşının açıldığını ve sporcu taramasında kendisine yardımcı olmamızı istedi. Benim yapabileceğimi söyledim ve böylelikle süreç başladı. İlk olarak 2011 yılında Türkiye Şampiyonası’na katıldık ve orada Türkiye 1.si olduk. Ardından aynı yıl içerisinde Rusya’da yapılan Avrupa Şampiyonası’na katıldık ve 3. Oldum. Bundan sonra çalışmalarımıza durmadan devam ettik ve son olarak Ankara’da Türkiye şampiyonluğu yapıldı. Burada da yine 1. oldum ve mili takıma seçildim. Bu yıl içerisinde Haziran ayında Bulgaristan’da Avrupa Şampiyonası vardı, burada 2. oldum ve ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ettik” dedi.

Yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda gözünü altın madalyaya diken Sabit Köse, “Şimdi ise önümüzde Şubat ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası var ve büyük ihtimalle ülkemizde yapılacak. Burada ülkemizi ve Hatayımızı en iyi şekilde temsil ederek altın madalya ile geri döneceğiz” ifadelerine yer verdi.

Sabit Köse engellilerin kesinlikle spor dallarına yönelmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Hayat yaşamaya değer. Bir kaza sonucu kolunuzu kaybetmiş olabilirsiniz ama hayata küsmemek gerekir çünkü yaşanacak çok güzel şeyler var. Azim sonucunda her şeyi başarabilirsiniz. Engellilerinde yapabileceği birçok spor dalı var. Hayata katılsınlar ve kesinlikle çok mutlu olacaklar” dedi.

Taekwondo sporundan uzun yıllar uğraşan ve şimdide Sabit Köse’yi dünya şampiyonluğuna hazırlayan Milli Takım Antrenörü Hasan Erişik ise, “Engelli olmayan vatandaşlarımızın yaptığı taekwondo sporuna engelli vatandaşlarımızın da katılabileceği Para-Taekwondo sporu da eklendi. Bizde ilimize nasıl bir katkıda bulanabiliriz düşüncesi ile sporcu taraması yaptık. Sabit Köse ile tanıştık ve böyle bir spor yapması ile alakalı önerilerde bulunduk ve böyle bir projeye uygun olduğunu söyledi. Daha sonra antrenmanlara başladık ve şampiyonalara katılarak dereceler elde ettik. Son olarak yapılan Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Şubat ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.