Kömbenin vazgeçilmezi: "Tahta kalıplar"

Kömbe yapımı için tahta kalıpların imalatına da hız verildi.

Ahşap oymacılığı yapan Şahin Kadınoğlu, günde ortalama 150 adet kömbe kalıbını hazır hale getirdiklerini söyledi. 25 farklı modelin olduğunu ve bunları Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderdiklerini belirten Kadıoğlu, "Bu mesleğe 7 yaşında babamın yanında başladım. 12 yaşında da tornaya başladım ve o yaştan beri ustayım" dedi.

Kömbe kalıbının nasıl yapıldığını anlatan Kadınoğlu, "Ağaçlar kesiliyor, kesildikten sonra bunlar çizime geçiliyor. Çizim bittikten sonra hızara geçip kesimi yapılıyor. Ortaya kalıp çıkıyor. Kalıp çıktıktan sonra tornada saplarını çekiyorum. Saplar çekildikten sonra diğer ikinci tornada içleri oyuluyor. İçleri oyulduktan sonra nakış işine başlıyorum. Bu farklı farklı modeller. Muhtemelen 25 çeşit modelim var şu an. Nakış işi bittikten sonra iç zımpara ve dış zımparası yapılıp bundan sonra Hatay ve Türkiye geneline hatta Almanya ve Arabistan’a da yolladığımız oldu. Çoğunu Türkiye’de çalışıyoruz. Ramazan’da daha çok yoğunluk oluyor. Diğer aylarda da yapıyoruz. Çünkü çoğu insan bilmez bunu ama şu bir senede bizim kömbe kalıplarına rağbet çok oldu. El sanatı olduğu için, hem de modeller farklı farklı olduğu için talepte çok" ifadelerini kullandı.

"Tahta kalıp plastik kalıptan bin kat daha sağlıklı ve daha iyi"

Şahin Kadınoğlu, tahta kalıbın daha uzun süre dayandığını belirterek, "Tahta kalıp plastik kalıptan bin kat daha sağlıklı ve daha iyi. Neden diyeceksiniz, adı üstünde tahta, ağaçtan olma. Ama o plastiğin neden imal edildiğini kimse bilmiyor. Bir kalıp yeri geliyor üç dört sene gidiyor. O plastik kalıp yapıldığı zaman bir bakıyorsunuz ilk yapmada bozuluyor. Çay tabakları içinde döverek modeller verilirdi. Şimdi ise onların daha büyüklerini yapıyoruz. Günde ortalama yeri geliyor yüz tane, yeri geliyor iki yüz tane ama ortalama yüz elli taneyi bitiriyoruz. Çizimi, kesimi, bütün iş olarak bitmiş vaziyette ortalama yüz elli tane bitiyor" diye konuştu.

Kadınoğlu, kömbe kalıpları konusunda Türkiye’de ve Hatay’da sadece 2 kişi olduklarını ve çeşitli illere sipariş gönderdiklerini kaydetti.