Körfez derbisinde gülen taraf İskenderun Belediyespor

Grup maçında İskenderun Belediyespor, Körfez derbisinde karşılaştığı Arsuz Karaağaçspor'u 1-0 mağlup etti.

BAL 5. Grup'ta bugün oynanan Körfez derbisinde İskenderun Belediyespor sahasında Arsuz Karağaçspor'u ağırladı. İskenderun 5 Temmuz Stadında oynanan maçı Burak Filiz, Niyazi Atakan Ataseven ve Nezihi Aytar yönetti. İskenderun ve Arsuzlu sporseverlerin de ilgi gösterdiği maçı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Kulüp başkanı Levent Duman ve İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz birlikte izledi.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 84. dakikada Muhammed Onur Demir, attığı golle takımı İskenderun Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümlerinde iki takımda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince maç İskenderun'un galibiyetiyle 1-0 sona erdi. Maçı sonunda turuncu mavili ekip galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Maçın sonunda büyük bir sevinç yaşayan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, alınan galibiyetten dolayı futbolcuları ve yönetimi tebrik etti.

Alınan bu galibiyetin ardından İskenderun Belediyespor puanını 14'e çıkarırken, Arsuz Karaağaçspor ise 8 puanda kaldı.