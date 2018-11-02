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Kubat Dörtyol'da hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Kubat, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde konser verdi.

Ünlü sanatçı Kubat, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde konser verdi.


Milli mücadelede ilk kurşunun sıkılışının 100. Yılını kutlamak ve ilçenin narenciyesinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında organize edilen konserde sanatçı Kubat hayranlarıyla buluştu.


Numune Evler Mahallesi'ndeki festival alanında konser veren sanatçı, sevilen türkülerini seslendirdi.


Konser sonunda Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Kubat'a günün anısına plaket ve çiçek verdi.

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