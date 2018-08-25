Küçük kaplumbağayı ezilmekten kurtarıp doğaya bıraktı

İzzettin Öztürk adlı vatandaş motosikletiyle iş yerine yetişmek için seyir halindeyken trafikte araçların geçtiği sırada yerde ezilme tehlikesi bulunan kaplumbağayı fark etti. Motosikletini kenara çekerek durduran Öztürk, sıcaktan dolayı yorgun ve bitkin olan küçük kaplumbağayı yerden aldı.

İşine geç kalması pahasına bir süre kaplumbağa ile yolculuk yapan duyarlı vatandaş, küçük kaplumbağayı yeşilliğin ve suyun bulunduğu bir alana götürerek bıraktı.

Bu anları cep telefonuna kaydeden Öztürk, “Kendisini trafikte buldum ve sudan çok uzakta. Araçlar geçiyordu, yorgun ve bitkin görünen kaplumbağayı motosikletimi durdurup aldım. Yaklaşık 1,5 kilometre sonra onu doğal yaşam alanına bıraktım” diye konuştu.