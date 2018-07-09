Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 10:40

Küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Hassa ilçesi kırsalında kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ın cenazesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı

09 Temmuz 2018 10:40


Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi’nde kaybolan ve arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi’nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar’ın cesedi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Özyörük Mahallesi’ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından küçük çocuğun cenazesi, Yörükler Camii’ne götürüldü.


Cenaze namazının kılınmasının ardından Ufuk Tatar’ın cenazesi Aydınlı Mahallesi mezarlığına defnedildi.


Baba Mehmet Tatar ile annesi Durdu Tatar yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç