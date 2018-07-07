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07 Temmuz 2018 08:44

Kuralar çekildi ilk maç CB Avenida’yla

Avrupa kadın basketbolu organizasyonu olan EuroLeague’de Hatay’ı ve Türkiye’yi temsil edecek olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımının mücadele edeceği grup belli oldu.

Kuralar çekildi ilk maç CB Avenida’yla

07 Temmuz 2018 08:44


Gerçekleşen kura çekimine 5. torbadan katılan Hatay Büyükşehir, bir diğer temsilcimiz olan Fenerbahçe ile beraber B Grubu’nda yer aldı.


Dynamo Kursk, Sopron Basket, CB Avenida, Flammes Carolo Basket takımları Hatay Büyükşehir Belediyespor’un gruptaki diğer rakipleri olurken Wisla Krakow/Olympiacos ve Reyer Venezia/TTT Riga eşleşmelerinin galipleri de yine aynı grupta mücadele edecek.


İlk maç 24 Ekim’de Antakya oynanacak


Çekilen kura neticesinde Hatay Büyükşehir normal sezonun ilk maçında İspanya temsilcisi CB Avenida ile karşı karşıya gelecek. 24 Ekim 2018’de kendi saha ve seyircisi önünde EuroLeague sezonunu açacak olan mavi-beyazlılar, normal sezonun son karşılaşmasını da 20 Şubat 2019’da Dynamo Kursk ile oynayacak.




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