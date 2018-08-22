AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan kurbanlık pazarında hem vatandaşlarla ve hem de hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi.

Pazarı gezen Milletvekili Özel, kurbanlık almaya gelen vatandaşlar ile sohbet etti, bayramlarını kutladı. Pazar ziyareti sırasında bir besici ile kurbanlık almaya çalışan bir vatandaşın pazarlığına şahit olan Özel, iki tarafın bir türlü anlaşamaması nedeniyle devreye girerek iki tarafı da mutlu edecek fiyatta anlaşmasını sağladı.

Alıcı ile satıcının ellerini birleştiren Özel, kurbanlığın satışını gerçekleştirirken o anlar da renkli görüntüler oluştu.

Kurban Bayramı’nın rahmet, bereket ve paylaşmak olduğunu ifade eden Milletvekili Özel, “Kurban pazarında esnaf ve hemşehrilerimizle hasbihal edip, hayır ve bereket dileklerinde bulunduk. Gelmişken pazarlıklara aracılık etmeyi de ihmal etmedik” dedi.