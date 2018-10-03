Kursiyerler ilçenin peyzaj ihtiyacını karşılıyor

Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES destekli gerçekleştirilen ‘Bitkiler ve İş Makinalarıyla Yepyeni Hayatlar Projesi'nde, Hatay'ın Altınözü ilçesinin peyzaj ihtiyacı karşılanıyor.

Altınözü ilçesinin peyzaj ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladıklarını ve hedeflerinin yüzde 60 olduğunu vurgulayan Proje Koordinatörü Gökhan Arslan, hedeflerine yavaş yavaş ulaştıklarını ifade etti. İş makinaları alanında da 3 kursiyerin proje aracılığıyla özel sektörde işe başladıklarını söyleyen Gökhan Arslan, “Projemizi Kalkıma Bakanlığı tarafından SODES destekli aldık. Projemizin adı, ‘Bitkiler ve İş Makinalarıyla Yepyeni Hayatlar Projesi' bu projemizde 24 kursiyerimiz vardır. Kursiyerlerimizin 12'si bitkiler bölümünde, 12'si ise iş makinaları bölümünde eğitim gördüler. Bitkiler bölümünde belediyenin yaklaşık yüzde 40'lık bitki ihtiyacını giderdik. Hedefimiz yüzde 60'tı. Yavaş yavaş hedefimize ulaşmaktayız. Bitkiler bölümünde yaklaşık 23 çeşit bitkimiz var. Zamanı geldiğinde bu bitkileri peyzajda kullanacağız. Belediyemizin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Böylelikle belediyenin bitki bütçesine katkı sağlamış olacağız. Ayrıca iş makinaları bölümünde kursiyerlerimiz, ağır iş makinalarında eğitim gördüler. 3 tane sertifika aldılar. Bu kursiyerlerimizin 3 tanesi şuan da özel bir firmada çalışarak 5 bin 500 TL maaş almaktadırlar. Bu bizim için, Altınözü Kaymakamlığı için gurur verici bir proje oldu” açıklamalarında bulundu.

Projenin kursiyerlerinden Emire Abay, “3 tane çocuğum var. Bu iş açıldığından beri bize katkısı oluyor. Az, çok evimizin masrafı çıkıyor. İyi oldu yani bizim için bu proje” dedi.

Projenin erkek kursiyerlerinden Hasan Arslan, "Fidan dikimi ile uğraşıyoruz. Arkadaşlarla beraber bu işi yürütüyoruz. İşte buranın başlangıcını, dolumunu yaptık. Büyüttük bu hale getirdik. Gübrelemesi, sulaması bu şekilde, bugünde ot temizlemeyi yaptık. Büyütmeye çalışıyoruz" dedi.