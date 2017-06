Kuşatma altındaki Doğu Guta’da her gün 4 bin kişiye iftar

Ramazan ayında Suriye’nin birçok noktasında iftar organizasyonları düzenleyen İHH, rejim güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta bölgesinde her gün 4 bin kişiye düzenli iftar verdi.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yılın her günü Suriye’nin birçok noktasında insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Özellikle kuşatma bölgelerine insani yardım koridoru açarak yardıma muhtaç Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Muhasara bölgelerinde her şeye rağmen mazlumlara ulaşmak için sürdürdüğümüz insani diplomasi çalışmaları her geçen gün sonuç veriyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz yıllarda insanların kedi, köpek eti yemek için fetva istediği Doğu Guta bölgesidir" dedi.

Doğu Guta bölgesinde muhasaraya rağmen Suriyeli mazlumlara ulaştıklarını belirten Yemelek, "Ramazan ayında da Doğu Guta’daki mazlumlara ulaşarak, onlara Ramazan bereketini götürdük. İnsanların bir dilim ekmek dahi bulamadıkları Doğu Guta bölgesine bir nefes olmak için çeşitli yardım organizasyonları düzenledik. Yaklaşık 6 bin gıda kolisini tüm zorluklara rağmen bölgeye ulaştırarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Yine her gün 4 bin kişiye iftar verdik. Bölgeye ulaştırdığımız bu yardımlar sayesinde insanlara bir nebze olsun umut olduk" diye konuştu.

Yemelek, Ramazan ayından sonra da yılın her günü olduğu gibi muhasara altındaki Suriyeli mazlumlara destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.