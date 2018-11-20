İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lokantada kavga: 4 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir lokantada çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir lokantada çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çevlik Mahallesi'nde bir lokantada henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Umut C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Umut C.'nin yeni doğan bebeğini görmek için Suudi Arabistan'dan izne geldiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.