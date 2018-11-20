Lokantada kavga: 4 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir lokantada çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik Mahallesi'nde bir lokantada henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Umut C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Umut C.'nin yeni doğan bebeğini görmek için Suudi Arabistan'dan izne geldiği öğrenildi.