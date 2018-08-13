Londra’daki Pakistanlılardan Suriye’ye insani yardım

İngiltere merkezli “Muslim Hands”(Müslüman Eller) adlı yardım kuruluşunca yürütülen çalışma kapsamında toplanan yardımların bir kısmı Türk Kızılayı aracılığıyla Hatay’ın Cilvegözü sınır kapısı üzerinde İdlib kırsalındaki savaş mağdurlarına ulaştırılırken, bir kısmı da ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Hatay ve Adana‘daki Kamplarda kalan sığınmacılara dağıtıldı.

Merkezi Londra’da bulunan “Muslim Handzs”(Müslüman eller) adlı Yardım Derneği Başkanı Syed Lakht -e Hassanain, beraberindeki 13 kişilik heyetle birlikte Adana’nın Sarıçam bölgesinde bulunan Kampı ziyaret etti ve yardımların dağıtılmasına katıldı. Hassanain Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve büyük bir insanlık görevi ifa ettiğini söyledi.

Muslım Hands Yardım Derneği Başkanı Syed Lakht -e Hassanain ve beraberindeki heyet, daha sonra Hatay’daki Türk Kızılayın depolarını gezdi. Heyet üyeleri, mültecilere ev sahipliği yaptıkları, yardımların Suriyeli savaş mağdurlarına ulaşmasında yardımcı oldukları için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Türk Kızılayı’na teşekkür etti.