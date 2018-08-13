Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 13:49

Londra’daki Pakistanlılardan Suriye’ye insani yardım

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Pakistanlılar tarafından toplanan un ve pirinçten oluşan 64 TIR’lık yardım konvoyu Türk Kızılayı’na teslim edildi.

Londra’daki Pakistanlılardan Suriye’ye insani yardım

13 Ağustos 2018 13:49


İngiltere merkezli “Muslim Hands”(Müslüman Eller) adlı yardım kuruluşunca yürütülen çalışma kapsamında toplanan yardımların bir kısmı Türk Kızılayı aracılığıyla Hatay’ın Cilvegözü sınır kapısı üzerinde İdlib kırsalındaki savaş mağdurlarına ulaştırılırken, bir kısmı da ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Hatay ve Adana‘daki Kamplarda kalan sığınmacılara dağıtıldı.


Merkezi Londra’da bulunan “Muslim Handzs”(Müslüman eller) adlı Yardım Derneği Başkanı Syed Lakht -e Hassanain, beraberindeki 13 kişilik heyetle birlikte Adana’nın Sarıçam bölgesinde bulunan Kampı ziyaret etti ve yardımların dağıtılmasına katıldı. Hassanain Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve büyük bir insanlık görevi ifa ettiğini söyledi.


Muslım Hands Yardım Derneği Başkanı Syed Lakht -e Hassanain ve beraberindeki heyet, daha sonra Hatay’daki Türk Kızılayın depolarını gezdi. Heyet üyeleri, mültecilere ev sahipliği yaptıkları, yardımların Suriyeli savaş mağdurlarına ulaşmasında yardımcı oldukları için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Türk Kızılayı’na teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç