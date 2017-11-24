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24 Kasım 2017 16:14

Maganda mağduru Eylem: "Ben bunu da atlatacağım"

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde maganda kurşunuyla yaralanan ve felç olan Eylem Ateş, uzun süren tedavisinin ardından, “Zorlu bir süreçti ama ben bunu da atlatacağıma inanıyorum” dedi.

Maganda mağduru Eylem:

24 Kasım 2017 16:14


İlçede bir mahalle düğününde maganda kurşunuyla felç olan 14 yaşındaki Eylem Ateş, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Kaymakam Mustafa Erkayıran’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Eylem Ateş başına gelen olayın çok talihsiz bir olay olduğunu belirterek, “Allah’a şükür yavaş yavaş atlatıyorum. Ama çocuk cerrahisinde yatarken çok kötü günler geçirdim. Allah’a çok şükür şimdi daha iyiyim. Geceleri birkaç saat de olsa uyuyabiliyorum çünkü çocuk cerrahisinde hiç uyuyamıyordum ağrılarım yüzünden. Daha sonra ikinci ameliyatım beyin cerrahisinde geçti çok korkuyordum. Kendimi toparlamaya çalıştım ameliyata girdirdikten sonra daha iyi hissetmeye çalıştım. En azından ayağımdaki o fazlalık olan ağrılarım gitti daha sonrasında fizik tedaviye başladık. Fizik tedavi de zorlu bir süreçti ama ben bunu da atlatacağıma inanıyorum” diye konuştu.


Ateş, birkaç adım atabildiğini 2 gün önce birkaç basamak merdiven çıktığını ve durumunun çok daha iyi olduğunu ifade etti.


Ziyarete Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kırıkhan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Temel Aday, Kırıkhan Emniyet Müdürü Mustafa Özkan ve Kırıkhan AK Parti Başkanı Ömer Ayhan Şıkça da katıldı.




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