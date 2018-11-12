Maganda mağduru Eylem hayalinin peşinde

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geçen yıl akrabasının düğününde bir maganda kurşunuyla felç olan 15 yaşındaki Eylem Ateş, devletin kendisine sunduğu imkanlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Tedavisinin ardından evine dönen Eylem Ateş, devletin kendisine sunduğu imkanlarla evde hem eğitimini alıyor hem hayata daha pozitif bakıyor. Eylem ayrıca gitar kursu da alıyor.

Yaşadığı talihsizlik sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Eylem Ateş, evinde aldığı eğitim sayesinde evine öğretmenlerin geldiği ve bu uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Düğünlerde silah sıkan magandalara seslenerek “Benim hayatım karardı başkalarının hayatı kararmasın” çağrısında bulunan Eylem Ateş, “Ailemle birlikte bir akrabamızın düğününe gitmiştik, orada zaten çok silahlar sıkılıyordu korkuyordum zaten sonra 5 dakika geçmedi belki oturduğum yerde bana kurşun isabet etti, apar topar hastaneye kaldırıldım ben zaten bayılmıştım gözümü açtığımda arabadaydık ve hastaneye gidiyorduk. Araştırma hastanesine gittik, orada ilk ameliyatımı oldum, bağırsaklarımı zedelemişti kurşun ve bağırsaklarımdan çok sıkıntı çektim ve yoğun bakıma alındım. 7 Ekim'de belimden ameliyat olduktan sonra ağrılarım biraz daha azaldı, biraz daha iyi oldum yani ağrı açısından çok zorlu süreçler geçti bu vakte gelene kadar çok kolay olmadı” dedi.

Evde eğitim alarak aynı okuldaki gibi eğitime devam ettiğini kaydeden Ateş, “Okulumu çok seviyorum ve ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. İnşallah böyle bir şey olur, çalışıyorum azmediyorum. Bütün magandalara sesleniyorum lütfen bir daha düğünlerde hiç silah sıkmasınlar. Benim hayatım karardı başkalarının hayatı kararmasın ben çektiğim acıları bilirim” diye konuştu.

Anne Nebile Ateş ise 1,5 yıldır çok zor zamanlar geçirdiklerini ifade ederek, “Şu an bir düğüne gitmek değil düğün salonunun etrafından bile yolumuz düştüğü zaman korkarak koşuyoruz. Çünkü silahlar sıkılır tekrar başkaları yaralanır diye. Lütfen rica ediyorum düğünlerde silahlar sıkılmasın, canlar yanmasın, benim çocuğumun canı yandı başkalarının yanmasın” şeklinde konuştu.

Eylem'in hayalinin okuyup öğretmen olmak olduğunu söyleyen anne Nebile Ateş, “Şu an her dersimize bir öğretmen gelerek evde bir okul düzeni kurarak çocuğuma ders veriyorlar, binlerce kez Allah razı olsun devletimden. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun böyle bir sistem çıkarmış ve çocuklarımız yararlanıyor bu sistemden. Çok teşekkür ediyorum” dedi.