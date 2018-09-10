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Mahalle düğünündeki silahlı saldırı olayına tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde mahalle düğününde yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mahalle düğününde yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 2 Eylül'de Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde mahalle içerisinde yapılan düğüne katılan vatandaşların eğlendiği sırada ateş açılması sonucu Sabri Kaymaz ve Mahmut Yarbo isimli şahıslar yaralanmıştı. Olayla ilgili emniyet ekipleri yaptıkları geniş çaplı araştırmada Veysi E. ile Ahmet A.'yı gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun adliyesi çıkarılan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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