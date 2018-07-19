Malili futbolcu Hamidou Maiga Hatayspor’da

Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Malili futbolcu Hamidou Maiga’yı renklerine bağladı.

Hatay’ı 1. Lig’de temsil eden bordo-beyazlı ekip bir yanda kamp çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mali U21 Milli Takımı’nda stoper mevkiinde oynayan 1995 doğumlu, 1,97 boyundaki Hamidou Maiga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Yönetim Kurulu Üyeleri Rahmi Vardı ve Aydın Toksöz hazır bulunurken, genç futbolcu kendisini Hatayspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Son olarak Yunanistan’ın AP Eginiakos takımında forma giyen Hamidou Maiga aynı zamanda ülkesinin U21 takımında da görev yapıyor.

İmza töreninde kısa bir açıklama yapan genç futbolcu, “Hatayspor’a gelmeyi çok istiyordum ve geldiğim için çok mutluyum. Takımımıza yardım etmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerine yer verdi.