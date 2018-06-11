4 büyüdüğünü söyledi.

AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından iş adamlarına yönelik düzenlenen iftar yemeğine katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “16 yıldır nasıl bu ülke ekonomisini büyüttüysek, Hatay’ı sizlerle beraber büyüttüysek, inşallah önümüzdeki dönemde de ekonomimizin gelişmesi noktasındaki katkıları yapacağız” dedi. Türkiye ekonomisinin 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdüğünü belirten Bakan Ağbal, ”Hepimizin yüzünü güldüren, bizleri sevindiren bir büyüme oranını 2018’in ilk çeyreğinde de gördük. Nedir, 2018’in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 oranında büyüdü. Gerçekten 2017 yılı başında ekonomide almış olduğumuz kararların, yapmış olduğumuz düzenlemelerin etkisi ekonomide açık bir şekilde görülüyor”dedi.

Bakan Ağbal sözlerini şöyle sürdürdü:;

“2016 üçüncü çeyreğinde alçak terör örgütünün meydana getirdiği darbe girişiminden sonra üçüncü çeyrekte bir daralma meydana geldiyse de ardından hızlı bir şekilde aldığımız kararlardan sonra ekonomide hızlı bir toparlanmayı hep beraber yaşadık. Ve 2017 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü. 2018 ilk çeyreğinde de bu kadar yüksek bir büyüme oranını sağlamış olmamız son derece önemli. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. 1990’lı yıllar Türkiye ekonomisinin kayıp yılları oldu. 1990 ila 2000’li yıllar arasında Türkiye ekonomisi yol kazaları geçirdi, 4 yılda dört defa yol kazası geçirdi. Dört tane ekonomik krizi sığdırdık. Neden? Basiretsiz ekonomik yöntemler yüzünden, istikrarsız siyasetçiler yüzünden 12 yıl boyunca elde ettiğimiz büyüme oranı yüzde 3.4 oldu. Şimdi 2012 ile 2018 arasına bakalım, aynı dönemde ne olmuş Türkiye ekonomisi; yaklaşık iki kat daha büyümüş, yüzde 6 civarında olmuş. 16 yıldır nasıl bu ülke ekonomisini büyüttüysek, Hatay’ı sizlerle beraber büyüttüysek, inşallah önümüzdeki dönemde de ekonomimizin gelişmesi noktasındaki katkıları yapacağız. Son 16 yıldır elde ettiğimiz kazanımları, ortaya çıkan Türkiye faturasını paylaşmak istiyorum. Zaman zaman son 16 yılda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Hâlbuki son 16 yıllık Türkiye ekonomisi, önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ilerlemeler sağladı, gelişmeler sağladı. Ve bugün 2023’e giden süreçte Türkiye ekonomisi bu 16 yıllık kazanımlarını inşallah 24 Haziran seçimlerinde koruyacak ve önümüzdeki süreçte inşallah bu kazanımları daha da güçlendireceğiz.”