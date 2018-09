MAY Tohum, yeni pamuk çeşitlerini "Bereket Şenliği"nde çiftçilere tanıttı

MAY Tohum, Hatay'ın Kumlu ilçesinde düzenlediği Pamuk Bereket Şenliği etkinliğinde, Ar-Ge çalışmaları kapsamında ıslahını gerçekleştirdiği, yüksek lif kaliteli ve verimli yeni pamuk tohumu çeşitlerini bölgedeki pamuk çiftçilerine tanıttı.

1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, satış ve pazarlama konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan pamuk türünde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. MAY Tohum, yerinde ıslah stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği pamuk Ar-Ge çalışmaları sonucunda, üreticilerin, çırçırcıların ve tekstil sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine çözüm olacak nitelikte pamuk çeşit özelliklerini belirlediği “MyFiber” platformu altında, yüksek lif kalite değerlerine sahip, verim gücü ve çırçır randımanı yüksek çeşitleri olan MAY455 ve MAY505 çeşitlerini Hatay'ın Kumlu ilçesinde düzenlediği Pamuk Bereket Şenliği etkinliğinde çiftçilere tanıttı.

Çok sayıda çiftçinin katılım gösterdiği etkinlikte, MAY Tohum'un yeni pamuk çeşitlerinin yanı sıra, Eurodrip-Rivulis firmasının son teknoloji damla sulama sistemleri, Valagro firmasının tarla bitkilerine özel biostimulant ve bitki besleme ürünleri ile Adama firmasının pamuk bitkisine özel pestisitleri hakkında çiftçilere bilgiler verildi. Kumlu'nun Kırcaoğlu Mahallesi İbrahim Karadeniz çiftliğinde düzenlenen Pamuk Bereket Şenliğinde, çiftçiler ürünleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

“Lif kalitesi tekstil sanayinin aradığı ölçülerde”

Şenlikte konuşan MAY Tohum Doğu Akdeniz ve GAP bölgeleri Satış Müdürü Yusuf Aktay, “Yaklaşık 40 yıldır bu ülkenin topraklarında çeşitlerimizi ıslah ediyor, üretiyor, yurt içinde ve çevre coğrafyalarda satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyoruz” dedi. Yeni pamuk çeşitleri hakkında bilgi veren Aktay, “Bu tarla günümüzde de görmüş olduğunuz bu çeşitlerimiz yapmış olduğumuz AR-GE faaliyetleri sonucunda bulunmuş çeşitlerdir. Pamuk ülkemiz için çok önemli bir sanayi ve endüstri bitkisi. Dolayısıyla da pamuğun kaliteli, verimli olması çok önemli çiftçimiz için. Biz de burada verimli ve kaliteli çeşitleri çiftçilerimize göstermek için bir etkinlik düzenledik. Oldukça da ilgi var, çünkü pamuk son zamanlarda gerçekten çiftçiye kazandırıyor ve tabi ki verim de önemli olduğu için verimli tohum çeşitlerini tercih ediyorlar. Burada gördüğünüz çeşitlerimiz MAY505, MAY344 ve MAY455'tir. Bu tohumların verim ortalamaları dekara 600 kilogram civarında, çırçır randımanları yaklaşık yüzde 43 ile 44 civarındadır. Aynı zamanda da lif kalitesi de çok önemli, lif kalitesi de tekstil sanayinin aradığı ölçülerdedir. MAY Tohum olarak, Ar-Ge çalışmalarımızda üreticinin, çırçır işletmelerinin ve tekstil sanayinin beklentilerini karşılayacak nitelikte pamuk çeşitlerine odaklandık ve yüksek lif kaliteli pamuk çeşitlerimizi konumlandırdığımız ‘Myfiber' platform markasını oluşturduk. Bu tarladaki MAY505 ve MAY455 isimli çeşitlerimiz, Myfiber platform markamız altında konumlandırdığımız çeşitlerimiz. Yani yüksek verimiyle çiftçinin, çırçır randımanıyla çırçır işletmelerinin, üstün lif kalitesiyle ve iplik olabilirlik indeksiyle de tekstil sanayinin ihtiyaçlarına çözüm olacak olan çeşitlerimizdir” dedi.

Reyhanlı Ziraat Odası Tarımsal Danışmanı Hamit Efe ise, “MAY Tohum'un birçok çeşidini bu yıl tarlamızda denedik. Dekara yaklaşık 600 kilogram veriyor. Randıman ise oldukça iyi çıkıyor. Tarlamızı damlama sulama sistemiyle suladık” diye konuştu.

Tarla sahiplerinden Çiftçi Hamit Karadeniz ise şöyle dedi:

“Yıllardır arazilerimizi ekip biçiyoruz. MAY Tohum ve çeşitli firmalarla birlikte tarla günü yapıyoruz. Şu an pamuk üzerinde çalışmamız var. MAY Tohum'u tercih ettik ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Verim ve randımanı çok iyi çıkıyor MAY Tohum'dan çok memnunuz.”