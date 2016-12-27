İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80. yıl dönümünde anıldı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Topluluklar Birliği tarafından bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u ‘Asımın Nesli’ adlı şiir dinletisiyle andı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program MKÜ Atatürk Konferans Merkezinde topluluk adına konuşan Türk Strateji ve Jeopolitik Araştırmalar Topluluğu Başkanı Cahit Türkeş Kelkitoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un doğruluktan taviz vermeyerek vatan, bayrak, Kuran dediğini söyledi.

Kelkitoğlu, Akif’in yüce millete ışık tuttuğunu ifade ederek, “Daha önceki etkinliklerimizde belirttiğimiz gibi topluluklar bizi bir araya getiren değil aksine bizler toplulukları biraraya getirenleriz. Ortak paydamız gelecek nesillere vatanın, birliği ve bütünlüğünü korumak milli kimlik içerisinde yetiştirmek ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi Türkiye’yi layık olduğu uygarlık seviyesine çıkarmaktır. Akif memleketin en karanlık dönemlerinde duyarsız kalmamış, yazıları ve nutukları ile halkı aydınlatmıştır. Akif, baskı ve zulümlere savaş açmış, doğruluktan taviz vermeyerek vatan, bayrak, kuran demiş” dedi.

Konuşmanın ardından topluluk üyeleri sırasıyla Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okuyarak bestelenen şiirlerini ise koro eşliğinde seslendirdi.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Eren, Hatay Ülkü Ocakları Başkanı Metin Taşçı ve davetliler katıldı.