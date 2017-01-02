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02 Ocak 2017 16:56

Menengiç kahvesi mideye de cilde de iyi geliyor

Menengiç kahvesi mideye de cilde de iyi geliyor

02 Ocak 2017 16:56

Menengiç kahvesinin mideye, cilde ve boğaz hastalıklarına iyi geldiği bildirildi.
Hatay’da baharat sektöründe işletmecilik yapan Semir Eraslan, süt ve fıstığın özüyle yapılan menengiç kahvesinin, diğer kahvelere göre yumuşak olduğunu ve daha çok Güneydoğu’da tüketildiğini belirtti.
Menengiç kahvesinin birçok rahatsızlığa da deva olduğunu ifade eden Eraslan, "Menengiç kahvesi mideye, cilde, boğaz hastalıklarına çok iyi geliyor. Yerli menengiçlerden özenle kavurmuş olduğumuz saatlerce kavrulduktan sonra özel taş değirmen makinesinde macun haline dönüştürerek sıcak bir şekilde müşterilere veriyoruz. Bu şekilde hem daha taze, hem daha aroması yoğun hem de içimi daha kolay oluyor. Toz haline gelmiyor, yağlı bir yapısı olduğu için macun haline geliyor. Hazır alınan diğer fabrikasyon ürünlerin içerisinde koruyucu madde olduğu için hem lezzet noktasında hem de kullanılan menengiçlerin kalitesi düşük olduğu için tam lezzetini veremiyor" dedi.
Semir Eraslan, menengiç kahvesinin yapılışını şöyle anlattı:
"Bir tatlı kaşığı menengiç, 2 fincan süt, bir tane küp şeker ve kaynayana kadar karıştırın."



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