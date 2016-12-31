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31 Aralık 2016 15:09

Metin Taşçı: “Gençlerimizin Türklüğümüzün ve İslamlığımızın bilincinde olmasını istiyoruz”

Metin Taşçı: “Gençlerimizin Türklüğümüzün ve İslamlığımızın bilincinde olmasını istiyoruz”

31 Aralık 2016 15:09

Hatay Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gazetecilerle tanışma kahvaltısı düzenlendi.
Hatay Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nda gerçekleşen kahvaltıda konuşan Hatay Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Metin Taşçı, Ülkücülerin ülkenin içinde bulunduğu darboğazdan her zaman kurtulmasını istediklerini söyledi.
Taşçı, amaçlarının, insanların ve gençlerin milli bilinç ile yoğrulması gerektiğini kaydederek: “Tarih boyunca Türklerin Osmanlı döneminde Türkiye döneminde daha evvelki dönemlerde de Osmanlı’dan önce Selçuklu yapısı biraz daha Türk’tü. Ama Osmanlı’dan sonra biraz değişti. İçinde farklı Milletler barındıran mevcutta da bu şekildeyiz. Ama biz Türklerin tarihte bıraktığı kazanımları bütün kazanımları birikimleri bunlara aktarmak ile kendimizi görevli kılıyoruz. Bu şekilde kendimizi görevli kılıyoruz. Biz istiyoruz ki, insanımız, gençlerimiz milli bilinç ile yoğrulsun. Önüne çıkan engellere, problemlere milli bir şuur ile tavır koysun. Buraya gelen gençlerimize seminer günleri koyarız. Metehan’dan Atatürk’e, başbuğdan Fatih Sultan Mehmet’e kadar hepsini biz konu eder anlatırız. Müslümanız elhamdülillah, Türk’üz bu iki değerin de ne kadar önemli olduğunu arkadaşlarımıza aktarır. Karşılaştığımız durumlarla da bu iki sahihle Türklük ve İslamiyet ruhuyla hareket etmelerini isteriz. Biz kendimize böyle bir görev biçmişiz. Bize verilen buydu. Bizde bizden sonrakilere bunları aktarmak istiyoruz. Gençlerimizin Türklüğümüzün ve İslamlığımızın bilincinde olmasını istiyoruz. Ananelerimizi unutmayalım, örflerimizi unutmayalım, köklerimizi unutmayalım. Çünkü Türkiye’yi ayakta tutan şeyler var. Maalesef görüyoruz her alanda Türkiye sıkıştırılıyor. 15 Temmuzları da yaşıyoruz, ahlak çöküntülerini de yaşıyoruz. Yani birilerinin buna dur demesi gerekiyorsa dur diyeceğiz biz bunlar için varız” dedi.



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