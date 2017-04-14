Mevsimlik işçiler Suriyelilere kucak açtı

3 milyonun üzerinde Suriyeli’ye ev sahipliği yapan Türkiye’de sığınmacıların ilk adreslerinden biri olan sınır kenti Hatay’da 385 bin Suriyeli yaşıyor. Şanlıurfa’dan Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Çataltepe Mahallesi’ne gelerek burada mevsimlik işçi olarak çalışan vatandaşlar, Suriyeli ailelere kucak açarak ekmeğini paylaşıyor. Yol kenarında mevsimlik işçiler ile birlikte kendi çadır kentlerini kuran Suriyeliler, bahar ve yaz aylarında mevsimlik işlerde çalışıyor, havalar soğuyunca ise şehir merkezlerinde inşaatlarda amelelik yapıyorlar. Çoğu kaçak yollarla mayınları aşarak Türkiye’ye ulaşan Suriyeliler, tüm paralarını sınırı geçmek için harcadıklarını söylediler.

Mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen Veysel Karakan, 150 ila 200 kişinin beraber kurdukları çadırlarda yaşadıklarını belirterek, 30 kişiye yakın Suriyeli ailenin de burada yaşadığını söyledi. Karakan, sezonluk havuç toplama işini yaptıklarını, yemeklerini Suriyeli ailelerle de paylaştıklarını vurguladı.

Suriyeli Ahmet Ramazan ise, savaştan kaçarak ailesi ile Türkiye’ye sığındığını ve burada mevsimlik işçi olarak çalıştıklarını söyledi.

İşçiler, çadırlarında elektrikli her türlü ürünü kullandıklarını da belirttiler.