Mezun oldukları lisenin kariyer günü konuğu oldular

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde diyetisyen, dişçi, eczacı ve avukatlar yıllar önce mezun oldukları okulun kariyer günlerine katıldılar.

Süleyman Demirel Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerine katılan eski mezunlardan Dr. Fatma Afacan, Diyetisyen Selin Söylemez, Diş Hekimi Utku Açıcı, Eczacı Ayşe Türker ve Avukatlar İlkay Açıcı, Gökhan Anıl, Elif Cemre Ekici üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ile söyleşi yaptı.

Meslek sahibi eski mezunlar öğrencilik yıllarında nasıl çalışma yapmalarını ve başarıyı yakalama konusunda hangi metotları uyguladıklarını anlattılar.

Okul müdürü Ferhat Yahşi etkinlik sonunda, yıllar önce mezun oldukları okula gelip vefa gösteren eski öğrencilerine teşekkür etti.