TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Ayhan Bodur ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte meclis üyeleri, referanduma saatler kala ‘Evet’ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Referandum için artık geri sayımın başladığına dikkat çeken TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Kasarasayar, “Yarın bu millet son noktayı koyacak. Türkiye’mizin ayağındaki prangaları yüzde 60’ların üzerindeki oylarla atarak yeniden şahlanacaktır. Milletimiz vatanının geleceği için, ülkemize tuzak kuranlara sandıkta en güzel dersi verecektir” dedi.

Referandum çalışmalarının yanı sıra, sonuçlar konusunda da bir değerlendirme yapan Milletvekili Karasayar, “Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ve teşkilatlarımız ile yaklaşık iki aydan bu yana İskenderun ve genelinde cadde cadde, sokak sokak, ev ev, gitmediğimiz yer kalmayıncaya son ana kadar bıkmadan usanmadan halkımıza referandumun ‘Evet’in önemini anlatmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Halkımızın genelinden aldığımız enerji ile yarın sandıklarda ‘Evet’ patlaması yaşanacak ve Allah’ın izniyle yüzde 60’ın üzerinde ‘Evet’ oyu ile bu millet bu ülkeyi yeniden şahlandıracak” dedi.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve ilçe teşkilatı ile Raif Paşa Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek yeni hükümet modelinin önemini anlattıklarını ifade eden Milletvekili Orhan Karasayar,“Türkiye’mizin bundan sonraki süreçte geçmişte yaşadığı karanlık günleri, koalisyonlu günleri, darbe günlerini, ekonomik krizlerin, ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için bu ülkenin ayağına takılan prangaların tamamını kırıp atarak, bu ülkenin on yıllarca yüz yıllarca önünü açacak karar inşallah yarın aziz milletimiz tarafından da tescillenecek. Bu ülkemiz ve aziz milletimiz adına tarihi bir süreçti. Bizim milletimiz ne zaman ülkemizin, vatanımızın, bayrağımızın menfaatleri için bir adım attıysak atıldıysa her zaman onu baş tacı yaptı. Onu en güzel şekilde destekleyerek ülkemizin geleceği adına en güzel şekilde taçlandırdı. İnanıyorum ki yarında 18 maddelik anayasa değişikliği kararımız, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz aziz milletimizin takdiriyle, ülkemizin önünü on yıllarca yüzyıllarca açacak. Bizler Belediye Başkanımızla, ilçe Başkanımızla, teşkilatlarımızla, aziz milletimizle bu yolda Tek Vatan için, Tek Bayrak için, Tek Millet için, Tek Devlet için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Yarın bu millet son noktayı koyacak. Türkiye’mizin ayağındaki prangaları yüzde 60’ların üzerindeki oylarla atacaktır. Milletimiz vatanının geleceği için, ülkemize tuzak kuranlara sandıkta en güzel dersi verecektir. Özellikle Avrupa’sına, PKK’sına, FETÖ’süne ve diğer terör örgütlerine ülkemizin büyümesinin, gelişmesinin önünü kesmek isteyen tüm güçleri artık mezara gömerek üzerine beton döküyoruz. Bundan sonra önümüze bakacağız. Ülkemizi sürekli büyüteceğiz ve güçlendireceğiz. Milletimiz bir kez daha gereğini yapacaktır. Ve ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız” dedi.