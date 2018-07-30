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30 Temmuz 2018 13:59

Milletvekili Yayman: “Şimdi çalışma zamanı”

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, meclisin tatile girmesiyle birlikte Hatay’a geldi.

Milletvekili Yayman: “Şimdi çalışma zamanı”

30 Temmuz 2018 13:59

Öncelik olarak Kırıkhan’da bulunan köy ve mahalleleri gezen Milletvekili Yayman, "Zaman şimdi yatma zamanı değil terleme, susama, yorulma ve çalışma zamanı" dedi.


AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, meclisin tatile girmesinin ardından soluğu seçim bölgesi Hatay’da aldı. Kırıkhan’ın köylerinde ova çiftçisi ile buluşan Yayman, ovanın sulama sorununa kalıcı çözüm bulmak için çalıştıklarını ifade etti. Menzelet projesine değinen Yayman, "Bu su meselesi yarım asırlık mesele. 1974’te temeli atıldığından bu yana konuşuluyor, bu su geldi gelecek, konuşuluyor ama sonuç alınamadı. Ama bu iş artık tamam. Bir suni nehir yapıyoruz, Karasu’dan büyük nehir akacak. Bu nehrin uzunluğu 106 kilometre, bu 106 kilometrenin 85 kilometresi betonarme kanal, kanalın 5 kilometresinde tünel var. Tünel dağın içinden akacak" dedi.


Yayman, Kahramanmaraş menzeletten akacak suyun 20 günde Tahtaköprü barajını doldurmaya yeteceğini söyledi. Milletvekili Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun çabası ile tamamlandığını belirterek, bu konuda emeği geçen eski milletvekili Mehmet Öntürk’e teşekkür etti.


Otobanın Antakya’ya ulaşması için çalışacaklarını belirten Yayman, hizmet isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.




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