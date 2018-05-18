Milli sporculardan Hatay Valisi Ata’ya ziyaret

15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, gençlik temsilcileri ile farklı branşlarda uluslararası başarılara imza atmış sporcuları Hatay Valisi Erdal Ata makamında kabul etti.

Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Vali Ata, "Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık şuuruyla yetişen siz gençlere emanet etmiştir. Bu nedenle sizlerin çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim alarak en iyi şekilde yetişmeniz, devlet ve millet olarak en önemli gayemizdir. Sizler eğitimde, sporda, kültürde ne kadar iyi yetişirseniz Türkiye Cumhuriyeti de o derece emin ellere teslim edilmiş olur. Bu vesileyle 15-19 Mayıs Gençlik Haftanızı kutluyorum" dedi.

Ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ile birlikte 2017 İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları ikincisi Mehmet Ali Sapmaz, 2017 Muay Thai Dünya Şampiyonası birincisi İrem Çapar, 2018 Karate Şampiyonası üçüncüsü Meryem Tatlıoğlu, GSB-UNİCEF Gençlik Lideri Merve Koşar ve Güneydoğu Anadolu Gençlik Lideri Sıtkı Çakıcıoğlu’da katıldı.