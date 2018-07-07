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07 Temmuz 2018 12:32

Mimar Sinan Parkı’na aydınlatma ve peyzaj çalışması

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediyesi Karayılan Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Parkı’nda aydınlatma ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

Mimar Sinan Parkı’na aydınlatma ve peyzaj çalışması

07 Temmuz 2018 12:32


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sorumluluk ve yetki alanlarında bulunan park, bahçe, cadde, sokak, yaya bölgeleri ve yeşil alanlara ışıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Ekipler bu amaçla ilçe genelinde aydınlatma projeleri, hazırlanmış planlarla, cadde, yeni yeşil alanlar, mevcut park ve yeşil alanların bakım onarımlarını sürdürdü sürdürüyor.


Karayılan Mahallesi’nde bulunan vatandaşların yaz aylarında yoğun bir şekilde kullandığı Mimar Sinan Parkı’nda başlatılan aydınlatma çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler alan Başkanı Seyfi Dingil, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu parkımıza yenileme ve düzenleme çalışması başlattık. Yaz aylarında vatandaşlarımızın akşam saatlerinde de dinlenebileceği, çocukların hoşça vakit geçirebilmeleri için ekiplerimiz aydınlatma çalışması yapıyor. Bu sayede bölge karanlık bir görüntüden kurtulmuş olacak ve daha güvenli hale gelecek. Ayrıca parktaki banklarda yenilenecek. Tüm bu hizmetler halkımız için yapılıyor. Halkımız hizmetin en güzeline layık. 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz” dedi.


Karayılan Mahallesi halkının yoğun olarak kullandığı parkta yapılan çalışmalar vatandaşların da beğenisini topladı. Vatandaşlar da yaptıkları açıklamada, “Parkın böyle güzel ve aydınlık olması bizim için önemliydi. Artık parka daha çok geleceğiz” diye konuştular.




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