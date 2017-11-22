Minik öğrencilere diş sağlığı anlatıldı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Zafer Terzi ve diş hekimleri “Dünya Diş Hekimleri Günü”dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlkadım Anaokulu’ndaki minik öğrencileri ziyaret etti.

Başhekim Terzi, okulda eğitim gören öğrencilere sinevizyon eşliğinde diş temizliği, bakımı ve dişlerini nasıl korumaları gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Diş kontrolleri yapılan minik öğrencilere uygulama sonrası Sağlık Bakanlı tarafından onaylı diş macunu ve fırça hediye edildi.

Etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Canbolat, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Ali Rıza Karakoyun’da destek verdi.