Miniklere istismardan korunma eğitimi

Kreş ve bakımevindeki çocuklar ellerinde tuttukları dövizlerle cinsel istismar olaylarına karşı farkındalık oluşturdu. Çocuklar, çocuk manken üzerine kartondan yaptıkları elleri yapıştırarak cinsel istismar olaylarına "dur" dedi.

Kreş ve bakımevinin müdürü Yasemin Bilgin, çocuk istismarı ve cinsel taciz olaylarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için bu tür eğitimi verdiklerini söyledi.

Amaçlarının bilinçli nesil yetiştirerek bu gibi olayların önüne geçmek olduğunu belirten Bilgin, "Sosyal medya ve yaygın medyada çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar olaylarında artış olduğu bu denli haberlerin çocukların psikolojisini olumsuz etkilediği kişilik bozukluğu bir şahıs tarafından yaşanan talihsiz olayın yankıları halen devam etmektedir. Biz de eğitimciler olarak bu olaylardan ders çıkararak farkındalık oluşturmak istedik. Bu bağlamda çocuklarımıza özel bölgelerini tanıtarak o bölgelere kimselerin dokunamayacağını, dokunduklarında neler yapmaları gerektiğini ve onlara karşı yapılması gereken tutumlardan bahsettik. Amacımız daha bilinçli nesiller yetiştirerek bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını sağlamaktır" dedi.