MKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını verdi

2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan MKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunları kep attı.

Törende mezun öğrenciler adına konuşan 2017-2018 dönem birincisi Gülnur Çopuroğlu, gece-gündüz demeden çalışıp, zorlu bir maratonu atlatarak bugünlere gelmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya’da, Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk mezunlarını vermesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

MKÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin çok hızlı bir gelişim gösterdiğini belirten Rektör Kaya, ”Mesleğe ilk adımı atan hekimler, çok iyi bir eğitim aldılar. Hocalarından bire bir eğitim aldılar. Hastalara bakarak pratik yönden de kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin ise 5 yıl önce eğitim hayatına başlayan Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk mezunlarını vermesiyle Hatay’ın ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Müzik dinletisi sonrası diplomalarını alan mezunlar, keplerini havaya atarak sevinç yaşadılar.