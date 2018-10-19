Motosikletli kapkaççı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kadının içerisinde 6 bin TL bulunan çantasını çalan motosikletli kapkaççılardan biri yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim Perşembe günü Aksaray Mahallesi 3. Sokak'ta yürüyen Fatma Karasu'nun arkasından bindikleri motosikletle yaklaşan 2 kişi, kadının çantasını alarak kayıplara karıştı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda kapkaç yapan şahısların Yusuf K. ve Muzaffer S. olduğu tespit edildi. Yunus ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden Yusuf K., çaldıkları çanta içerinde bulunan 6 bin TL'yi aynı gün harcadıklarını söyledi. Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın diğer şüphelisi Muzaffer S.'yi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.