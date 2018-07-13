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13 Temmuz 2018 12:53

Motosikletlinin yüküyle imtihanı

Hatay’da geri dönüşüm maddeleri topladığı tahmin edilen bir motosiklet sürücüsü, yükünü fazla alınca rüzgarın da etkisiyle güçlükle ilerledi.

Motosikletlinin yüküyle imtihanı

13 Temmuz 2018 12:53


Merkez Antakya ilçesinde geri dönüşüm maddeleri topladığı tahmin edilen bir motosiklet sürücüsü, arkasında oturan bir kişiyle beraber tehlikeli yolculuk yaptı. Şehrin işlek noktalarından ağır yükü ile ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsü, rüzgarın da etkisiyle sık sık devrilme tehlikesi yaşadı. Görenlerin hayretle baktığı olayda, görüntüler amatör kameralara yansıdı. Ağır yüküyle beraber araç plakası kapalı bir şekilde uzun süre yolculuk yapan sürücüsü, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.




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