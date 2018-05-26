Mozaik eserler mikro işlemiyle aksesuara dönüşüyor

Duran ayrıca bu zanaate ilgi duyan diğer kadınlara da beceri kazandırarak, satışlar sayesinde ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Antakya ilçesinde Sümeyye Duran isimli kadın girişimci, staj gördüğü sırada öğretmeninin kendisine öğretmediği mozaik sanatını kaçamak bakışlarla izleyerek öğrenip geliştirdikten sonra mikro çalışmalarla başarısına başarı kattı.

Duran, mozaik firmalarıyla tanıştıktan sonra mozaikler üzerinde detaylı çalışmalar yaparak yerde, duvarda, tavanda kullanılan mozaikleri farklı alanlarda kullanabilecekleri düşüncesiyle yola çıktıklarını ve mikro mozaiği araştırarak geliştirdiklerini söyledi.

Duran, mozaikleri ev dekorasyonlarında kullandıktan sonra daha küçük birimlere indirdiklerini ve bunları kolyelerde, broşlarda, yüzüklerde, tokalarda kullanmaya başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Adıyaman Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar mezunuyum. Sadece kullanmış olduğumuz ürünlerde, sadece takı ve toka üzerinde değil, bijuteri üzerinde değil, bunların kullanım alanları daha fazla. Bunların üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Rozetlere kadar indirgedik. Genelde yarı değerli taşları kullanıyoruz ve bu şekilde yapmış olduğumuz ürünleri dünyaya ve Türkiye’ye yaymaya çalışıyoruz."

Duran, mikro mozaik çalışmalarını ihtiyacı olan ve ekmeğini taştan çıkartmak, alnının teriyle para kazanmak isteyen hanımlara yönelik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Duran, kendi işletmesinde çalışan bir kişiye deneme amaçlı çalışma yaptırdıklarını güzel sonuçlar gördüklerinde ise bunu diğer kadınlara yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak, "Biz bu ürünleri yaptırmadan önce bunun bir hikayesi var. Ürünler tasarım aşamasındayken, AR-GE aşamasındayken yanımızda çalışan hanımefendi ’Bu ürünlerden bende yapabilir miyim? Ben de bir şeyler yapmak istiyorum’ diye hevesleniyor. İlk etapta kadınların da bu üründen kazanç sağlayacağı düşüncesi olmamıştı. Denettiğimizde çok güzel sonuçlar elde ettik ve sonra bunu yaygınlaştırmak istedik. Kadın arkadaşlarımızın yaptığı ürünleri onlardan alıp artık satışa sunuyoruz. Yapmış olduğumuz ürünlerin tasarımları tamamen hanımların kendi akıllarındaki, fikirlerindeki tasarımlar sayesinde ortaya çıkıyor. Herhangi işte renk yelpazesi olsun, renk düzenlemesi olsun, tasarım düzenlemesi olsun, bunların hepsini kendileri yapıyorlar. Biz sadece onların kontrollerini yapıyoruz. Bir uyumsuzluk durumu varsa onları düzeltiyoruz. Onun haricindeki bütün tasarımlar onların oluyor" ifadelerini kullandı.