Murat Sönmez: “Gelecekten umutluyuz”

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları değerlendirmelerde bulundu. Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, “Gerçekten bugün ayakta alkışlayabileceğimiz bir Hatayspor vardı. Oyunun genelinde birinci ve ikinci bölümünde üstün olan, gerek topu ayağında tutmada, pozisyon üretmede son derece yetenekli, koşan bir Hatayspor'un görüntüsü vardı. 3 puana çok yakındık, tırmanışımız devam ediyor. İyi futbol oynadık, ilk bölümde de ikinci bölümde de, futbolcularımı ayakta alkışlıyorum. Taraftarlarımız çok büyük destek verdi bugün, onlara da teşekkür ediyorum. 3 puanı istedik ama olmadı. Tırmanışımız, devam ediyor. Bundan sonraki müsabakalarda da bu güzel futbolu sahaya yansıttığımız takdirde daha üst sıralarda güzel bir şekilde yerimizi alacağız. Gelecekten umutluyuz” dedi.

Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Mustafa Reşit Akçay ise deplasmanda alınan her puanın önemli olduğuna dikkat çekerek, “Müsabakaya başlarken tedirgindik. Çünkü kendi evinde olumlu oynayan ve üçüncü bölge silahları güçlü bir takımla oynayacaktık. Deplasman takımı gibi ilk yarıda saha mücadelemiz vardı. Ancak coşkumuz biraz düşüktü. Rakip ilk yarıda bu coşkuyu çok iyi kullandı. İkinci yarıda bu coşkuyu biz geri aldık, çünkü duygu bizim işimizin parçası. Eğer gücünüz varsa, fiziksel olarak her şeyiniz yerinde olabilir ama psikoloji yoksa gücünüzü kullanma şansınız olmuyor. İkinci yarı biraz daha kontrol etmeye başladık, daha iyi yayıldık. Özellikle son 10 dakika skoru değiştirebilirdik ama berabere bitti müsabaka. Puan puandır, deplasmanda alınan her puan bana göre çok güzeldir, öyle bir ligde oynuyoruz. Her iki takımın da futbolcularını sahadaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.