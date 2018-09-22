Murat Sönmez: "Hatay'a yakışan şekilde mücadele oldu"

Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, maç sonunda yaptığı değerlendirmede, Hatay'a yakışan bir mücadele ettiklerini belirterek, iyi oyun oynayarak galibiyete uzandıklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor, evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Maça da iyi başladık. 13., 14. dakikadaki güzel bir frikik golüyle 1-0 öne geçtik. İlk yarı skoru arttırabilirdik de, oyun olarak, oyunun bütün bölümlerinde. İkinci yarı dönem dönem pozisyon bulduk. Maç 1-0 gidince, rakip he oyunda kaldı. Daha iyi bir futbol oynayabilmemiz için ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Yani burada bu zor şartlarda oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok onurlu, Hatay'a yakışan bir mücadele ortaya koydular. Bu skor kulübümüzün önünü açmıştır, o yüzden herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İstanbulspor cephesi

Galibiyetlerinden dolayı Hatayspor'u tebrik eden İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Öncelikle rakibi kazandıkları için tebrik etmek lazım. Biz kendi planlarımızı çok fazla uygulayamadık sahada. Ona rağmen elimize geçen pozisyonları atsaydık beraberlik veya galibiyete dönebilirdik. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız, yolumuza devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.