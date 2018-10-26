Narenciyeye dolu darbesi

Hatay'ın Erzin ilçesinde dolu afetinin zarar verdiği narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Göle dönen narenciye bahçelerinde suların çekilmesinin ardından ilçe tarım ve orman müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler dolunun vurduğu bölgedeki oluşan zararları tespit etmek için çalışmalara başladı. İlk tespitlere göre 42 bin dekar narenciye bahçesi doludan etkilenirken yüzlerce çiftçinin zarar gördü.

Narenciye üreticisi Hasan Keskin, dolu afeti nedeniyle onlarca dekar arazisinde hasat edilmeyi bekleyen mandalina ve portakal meyvelerini hasat edilemez hale geldiğini belirterek, “Zararımız çok büyük hasat sonrası ödememiz gereken gübre, ilaç ve kredi borçları girdi maliyetlerimizi nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz. Bakanlık yetkililerimizden bizlere kolaylık göstermesini istiyoruz” dedi.

Suların çekilmesiyle zarar gören bahçelerini ziyaret eden üreticiler ise dolunun ağaçlarda oluşturduğu zarar nedeniyle üzüntü yaşadıklarını belirterek bir yıllık emeklerinin doğal afetle yok olduğunu belirttiler.