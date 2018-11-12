Nehir: "Daha güçlü olmak için kenetlenmeliyiz"

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in düzenlediği "Birlik Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı" Hatay'ın dinamiklerini bir çatı altında topladı.

Toplantıya Samandağ ilçesinin 42 mahallesinden ve Hatay'ın bütün ilçelerinden katılım sağlandı. Hatay'ın ve Samandağ'ın bütün renkleri kahvaltıda buluştu.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, toplantıda yaptığı konuşmada, böylesi coşkulu bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğunu belirterek, "Büyük Atatürk'e çok şey borçluyuz. Eğer bu ülkede insan hakları varsa, kadın erkek arasında eşitlik varsa, eğer hak hukuk adalet dediysek bunu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde yaşıyoruz. Bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Siyaset yapmak isteyen herkese saygılıyız. Herkesin siyaset yapmaya hakkı vardır. Siyaset vatandaşı aldatmak değildir. Siyaset yapamayacağımız işleri vaat etmek hiç değildir. Siyaseti yaparken birbirimizi inciterek kırarak yapmamalıyız. Siyaset yaparken neyi talep ettiğimizi bilen bir yerden hareket etmeliyiz. Her kim doğru bir şekilde siyaset yapmak isterse bizler kendilerine saygı duymakla birlikte, üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Aday Adayı olan arkadaşlarımın tamamını davet ettim. Gelenlere teşekkür ediyorum gelmeyenlerle ilgili de mutlaka mazeretleri vardır. Farklı bir gerekçeleri yoksa buradan saygılarımı gönderiyorum" dedi.

Başkan Nehir, hiç kimsenin elinde sihirli değnek olmadığını ifade ederek, "Bu ülke koşullarında ilçemizin payına düşeni almak için sizden aldığımız güçle canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Siyasetçinin görevi budur. Biz de bu görevi yerine getiriyoruz. Biz bir daha seçilirsek böyle yapacağız. Bu göreve bizim dışımızda kim gelirse de ona bu yönde çaba göstermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Meclisinde temsiliyet oranımız çok düşük. Bu meclis aritmetiğinden doğru dürüst karar çıkartamıyoruz. Alamadığımız ilçeleri almak için, Büyükşehir Meclisinde dengeleri lehimize çevirmek için herkes ama herkes elinden geleni yapmalıdır. Bu sıkıntıları bir sonraki dönemde yaşamamalıyız. Kenetlenelim ve buna izin vermeyelim. Bu mümkün ”diye konuştu.

Yönetime geldikleri günden bugüne çok şey değiştirdikleri ifade eden Nehir, ”Sloganımız “Değişim Şart”tı. O gün değiştirmeye başladık bugün değişim devam ediyor, yarın da değiştirmeye devam edeceğiz. Toplumu daha rahat, daha refah yaşatmak için bu sürece destek vermeniz lazım. Biz bu sürecin öncüsüydük ve kısmet olursa devam edersek değişim devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Hatay İl Başkan Vekili Eser Yangın'da katıldı.