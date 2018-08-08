Nehir: “Nüfusumuzu beslemek için yeniden organize olmamız gerekli”

Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliği ile Samandağ Kültür Merkezi Toplantı Salonunda “Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Yöntemleri” konulu toplantı gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, üretmeden tüketme sorununa dikkat çekerek, “Ürettiklerimizi kaliteli üretelim, sürekli üretelim. Ne ürettiğimiz değil nasıl ürettiğimiz önemli. Portakalımızı, zeytinimizi en kaliteli şekilde üreteceğiz. Elimizdeki tarlamızı, bahçemizi boş bırakarak, bakımını kötü yaparak sadece kendimize değil herkese zarar veriyoruz. Bu sebeple üreten her zaman güçlüdür” dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ise yıllarca emek ederek ağaçlarını büyüttüklerini, ürün verecek hale getirdiklerini belirterek, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele ederek, sağlık ürün elde edeceklerini kaydetti.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Nehir, arzularının ürünü elde etmek için mücadele olduğunu ifade etti. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmemesi durumunda çiftçinin de hayvancılık yapan vatandaşın da ayakta duramayacağını kaydeden Nehir, “Her geçen gün ‘şu ağacı sökelim yerine hangisi para ediyorsa o ağacı ekelim’ gibi anlayışlarla karşılaşıyoruz. Hayvancılık da terk edildi. Bunların neticesinde kendi kendimize yetemeyen bir ülke olmaya doğru gidiyoruz. Hayvansal ve bitkisel ürünlerin nüfusumuzu rahatlıkla besleyecek zemine gelmesiyleilgili ülkenin yeniden organize edilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.