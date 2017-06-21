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21 Haziran 2017 11:43

Nesli tükenmekte olan dev balina Arsuz’da kıyıya vurdu

Nesli tükenmekte olan metrelerce uzunluktaki dev bir balina, Hatay’ın Arsuz ilçesinde kıyıya vurdu.

Nesli tükenmekte olan dev balina Arsuz’da kıyıya vurdu

21 Haziran 2017 11:43


Kıyıya vuran ölü balinayla ilgili incelemelerde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, balinanın avlanmasından dolayı nesli tehdit altında olan İspermeçet Kaşolot türünden olduğunu söyledi. Avrupa’da sperm balinası olarak da bilinen balinanın ticari anlamda çok değerli olduğu için aşırı avlanmasından dolayı neslinin tehdit altında olduğunu söyleyen Turan, balinanın Akdeniz ve dünyada yaygın olarak bulunduğunu belirtti.


Balinan yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve erkek olduğunu belirten İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan, ölüm nedeninin tam olarak şu an için bilinmediğini, otopsiden sonra ortaya çıkacağını ifade ederek, "Ticari anlamda çok değerli balinalar olduğu için çünkü başlarındaki ispermeçet yağından dolayı avcılıktan nesli tehdit altında olan balina türüdür. Başlarında yaklaşık bin 900 litre yağ bulunmaktadır. Bu yağ da bu balinaları aşırı dibe indiklerinde basınca karşı koruma görevi görüyor. Beslenmek için İskenderun Körfezi’ne giriş yapmış olduğunu düşünüyorum. Büyük erkek görünümünde 20 metre uzunluğundadır. Atlantik Okyanusu’nda olsun Akdeniz’de olsun yaygın olarak dolaşan ve göç eden bir türdür. Hatta Kuzey Denizi’ne belirli mevsimlerde gittiğini biliyoruz. Neden öldüğünü kestirmek şuan için zor bunun için otopsi gerekiyor."


İskenderun Körfezi’nde balina ölümlerinin giderek yaygınlaştığını da söyleyen İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, nesli tehlike altında bulunan bu türler için Hatay’daki kıyı sahilleri boyunca kurtarma ekiplerinin oluşturulması gerektiğini özellikle vurguladı. Balinanın tehlikeli bir tür olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Turan, hırçınlaşması ve sinirlenmesi durumunda da önüne gelen tekneleri dahi yutabileceğini sözlerine ekledi. Balinayı bulunduğu yerden çıkartarak İSTE Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin bahçesine gömeceklerini söyleyen Turan, gömüldükten yaklaşık bir yıl sonra kemiklerinin ortaya çıktığını, daha sonra çıkan kemiklerini müzede sergilemeyi düşündüklerini belirtti.




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