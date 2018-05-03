Ney taksimiyle Geleneksel Türk Sanatları dersi

MKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Karakelle, öğrencilerin geleneksel Türk sanatları dersiyle özde olan, o özlerinde barınan sanat hassasiyetini çok güzel bir şekilde kavradıklarını söyledi.

Dr. Karakelle, Türk sanatlarının oldukça hassasiyet, titizlik isteyen ve sabır isteyen bir iş olduğunu belirterek, "Geleneksel Türk Sanatları dersimizi seçmeli sanat dersleri içerisinde devam ediyoruz. Bu ders öğrencilerimizin ilk etapta korkuyla yanaştıkları bir seçmeli sanat dalıydı. Çünkü iş oldukça gerçekten hassasiyet isteyen, titizlik isteyen ve sabır isteyen iş. Çünkü tezhip dediğimiz aslında altını süsleme, bezeme anlamına gelen ve özellikle Kuran’ı Kerim’in iç sayfalarında bulunan çok minik motiflerden oluşan süsleme anlamına geliyordu. İlk etapta biraz korktular fakat daha sonra işin içine girdikçe, işin ehemmiyetini ve önemini kavradıkça biz öğrencilerimizden çok müthiş dönüşler aldık" dedi.

Tezhibi ney taksimi ve klasik müzikle yaptıklarını belirten Dr. Karakelle, "Öğrenciler Geleneksel Türk Sanatları dersiyle birlikte daha öncede bahsettiğim gibi aslında özde olan, o özlerinde barınan sanat hassasiyetini çok güzel bir şekilde kavradılar. Biz derslerimizde sadece bizim sanatları değil, sanatın her dalını mesela tezhip yaparken ney taksimleriyle ya da klasik müzikle müziğin ve tezhibin bir arada daha güzel sonuçlar ortaya çıkardığını hep birlikte gördük ve gözlemledik" diye konuştu.

Resim-İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Gamze Karınlı ise, Geleneksel Türk Sanatları dersinin kendisine tertip ve düzeni öğrettiğini vurguladı. Önce motifleri öğrenmeye başladıklarını belirten Karınlı, "Geleneksel Türk Sanatları dersini alıyorum. Burada ilk olarak motiflerden başlıyoruz. Önce motifleri öğreniyoruz, dönemlerini öğreniyoruz. Daha sonra onları uygulamaya geçiyoruz. Çini öğreniyoruz. Çinideki motifleri aynı şekilde kullanacağımız renk tonlarını, birbirleriyle etkileşimlerini. Bu ders bana tertipli ve düzenli olmayı öğretti ilk başta. Temiz çalışmayı dikkati öğretti" şeklinde konuştu.