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Öğrenci servisi dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’da öğrenci servisi 2 çocuğu ezdi.

Hatay'da öğrenci servisi 2 çocuğu ezdi. Çocuklardan biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Saraykent Mahallesi'nde, içinde öğrencilerin bulunduğu iddia edilen 31 S 5111 plakalı servis minibüsü A.B. ve S.B. kardeşlere ezdi. A.B. olay yerinde hayatını kaybederken, S.B. ağır yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası kaçarak uzaklaşan servis şoförü M.A., yaralı halde yakalandı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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